Principal’s Gold List
Fourth grade — Kaybian Chavez, Karlos Enrico, Brenna Green, Sean McCamy, Brianna Roberson, Ember Robles and Savannah Rodriguez.
Fifth grade — Avery Clifford, Lindsay Goodman, Justin Hanchett, Samantha Lines, Broady Phillips, Easton Phillips and Lanae Shurtz.
Sixth grade — Katherine Bastian, Hyrum Biggs, Zacharia Cordova, Aldanna Corzo, Alanna Foxworth, Destiny Garrobo, Jerzi Hawkins, Ariakae Lambson, Yazmin Lemus, Kyla Lunt, Izayah Rodriguez and Aidan Romero.
Honor Roll
Fourth grade — Selena Aguilar, Jeffrey Ayers, Layne Bell, Maya Biggs, Lillian Black, Corey Claridge, Gabrielle Cox, Jaydyn Coy, Eddie Cuhen, Jordan Curtis, Deagan Faunce, Carlirae Granados, Roy Martin, Mario Mesa Jr., Josiah Pena, Lynette Poeling, Tess Rapier, Ashlyn Rhodes, Carlina Rhodes, Elora Romero, Jadzia Silva, Earl Taylor, Zachary Taylor, Jaylen Terrazas, Payton Tsosie, Nikolaus Van Houten and Paisley Young.
Fifth grade — Jacob Aguinaga-Gomez, Kendrick Fritz, Alexa Gonzales, Iris Green, Johanna Reiher, Maryka Richins and Aleena Romero.
Sixth grade — Ariana Austin, Erin Bingham, Jaina Bingham, Athena Boehm, Adrien Casillas, Bryant Coy, Jared Curtis, Trynity Dominguez, Fernando Felix-Medrano, Avrey Gallaway, Gisela Garcia, Noah Gonzales, Laynie Goss, Lilly Hanna, Mason Hatch, Billy Jackson, Robert Lines, Elizabeth Ortega, Evangelynn Perez, Emma Rapier, Aleena Reiher, Angelia Renteria, Esteban Reyes-Ruiz, Sarina Smith and Kamillah Wilson.