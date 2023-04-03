Ninth grade

Makynna Ajeman, Steven Allen, Clara Barron, Katherine Bastian, Koston Bawden, Braden Bryce, Miley Bryce, Tyla Bryce, Ragan Buhr, Ava Carr, Vania Chiquete Aguirre, Morgan Cluff, Kyla Curley, Rosalva Estrada, Amya Ferrin, Cheyanne Figueroa, Ethan Griffin, Susanna Griffith, Sophia Haynie, Lilliana Hernandez, Zachary Hicks, Braylee Howard, Shaylee Hughes, Braden Huish, Chad Johnson, Keelie Johnson, Ryan Jones, Savanna Kartchner, Ella Labrum, Lanie Larson, Travis Larson, Makenzi Lunt, Madeline Mack, Helen Maloof-Salazar, Smith Mangum, Britni Martin, Sophie Martinez, Emma Meehl, Lila Millar, Elizabeth Moreno, Emry Nelson, Jason Nelson, Kylia Nelson, Bryson Nielson, Hailey Pace, Claire Palmer, Isaac Palmer, Kate Rapier, Lindsay Richins, Topher Rubalcava, Ty Shupe, Lauren Smith, Tanner Smith, Cayson Stailey, Bentley Summers, Londyn Taylor, Taizlee Taylor, Julissa Trevizo, Abigail Welker

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